في تصريحات لوكالة إيرانية.. «قرداحي» يكشف ما حدث قبل تقديم استقالته

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في أول تصريح له بعد تقديم استقالته من وزارة الإعلام، كشف جورج قرداحي، تفاصيل عامة عن ما حدث قبل اتخاذ قرار الاستقالة وسبب تقديمها في هذا التوقيت.

واعتبر- الوزير صاحب أزمة بلاده مع المملكة ودول الخليج- أنه اتخذ قراره تسهيلا لوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين لبنان والمملكة.

وأضاف في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، أنه أصبح مرتاحًا لخطوة تقديم استقالته، مشيرًا أن عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله.

ووصف الوقت الذي قدم فيه استقالته بالمناسب، مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض على القيادة في لبنان التوسط مع المملكة لإعادة استئناف علاقات الرياض مع لبنان، مؤكدا أن مبادرة ماكرون مبادرة طيبة، وكان من الواجب المساعدة ودعم جهوده عسى أن تأتي بالخير للبنان أولا، وللعلاقات اللبنانية السعودية والخليجية ثانيا.