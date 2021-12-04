بيان مشترك من السعودية وفرنسا بشأن اليمن بسبب انهيار الريال اليمني ..وزير في الحكومة الشرعية يلوح باستقالته من منصبه ويؤكد :كثير من الوزراء مستعدون للاستقالة مختطفة سابقة في سجون الحوثي تروي تفاصيل بشعة لتعذيب واغتصاب النساء في سجون المليشيات في تصريحات لوكالة إيرانية.. «قرداحي» يكشف ما حدث قبل تقديم استقالته إيران تكشف مصدر وسبب الانفجار القوي في نطنز مقاتلات التحالف تصطاد مواقع حوثية ثمينة بـ صنعاء قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم
في أول تصريح له بعد تقديم استقالته من وزارة الإعلام، كشف جورج قرداحي، تفاصيل عامة عن ما حدث قبل اتخاذ قرار الاستقالة وسبب تقديمها في هذا التوقيت.
واعتبر- الوزير صاحب أزمة بلاده مع المملكة ودول الخليج- أنه اتخذ قراره تسهيلا لوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين لبنان والمملكة.
وأضاف في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، أنه أصبح مرتاحًا لخطوة تقديم استقالته، مشيرًا أن عبء وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله.
ووصف الوقت الذي قدم فيه استقالته بالمناسب، مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه.
وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض على القيادة في لبنان التوسط مع المملكة لإعادة استئناف علاقات الرياض مع لبنان، مؤكدا أن مبادرة ماكرون مبادرة طيبة، وكان من الواجب المساعدة ودعم جهوده عسى أن تأتي بالخير للبنان أولا، وللعلاقات اللبنانية السعودية والخليجية ثانيا.