إيران تكشف مصدر وسبب الانفجار القوي في نطنز

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مصدر صوت الانفجار القوي في مدينة نطنز، مشيرة إلى أنه ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل.

وقال قائد الدفاع الجوي في نطنز، إنه قبل فترة قصيرة قامت إحدى منظوماتنا الصاروخية بإجراء اختبار في سماء بادرود في نطنز، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك ما يثير القلق.

يأتي ذلك، فيما قالت وكالة فارس الإيرانية، إن صوت دوي الانفجار كان قصيرا تزامنا مع نور قوي في أجواء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز ، مشيرة إلى أن الأنباء غير الرسمية تفيد بتدمير طائرة مسيرة مجهولة .

وكشفت مصادر مقربة من الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن أن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الأهداف.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن إسقاط دفاعات إيران الجوية لمسيرة، مؤكدة إطلاق صاروخ اعتراضي من موقع عباس آباد بالقرب من بادرود.

وأكدت المصادر المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن منشأة نطنز لم تتعرض لأي أضرار.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن انفجارًا قويًا جدا في نطنز أضاء سماء المنطقة التي تضم منشأة نووية، فيما قال محافظ نطنز، إن تفاصيل الانفجار غير معروفة حتى الآن.