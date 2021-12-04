مقاتلات التحالف تصطاد مواقع حوثية ثمينة بـ صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، "تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين التابعة للمليشيات في صنعاء".
وأكد التحالف "تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض في صنعاء ومخازن تموين للجبهات".
يأتي هذا بعد عمليات نوعية أعلن عنها التحالف ، حيث أعلن أيضا عن تنفيذ 11 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال 24 ساعة.
وأضاف أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثي بالمحافظة دمرت 7 آليات عسكرية وقتلت أكثر من 60 عنصرا من عناصر المليشيا المتمردة في اليمن.