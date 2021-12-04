قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم لماذا قررت إيران إغلاق مواقع الزواج الإلكترونية؟ تعرف على اربع طرق تعد الأفضل للتخلص من الحشرات في المنزل السعودية تكشف عن تحذيرات هامة لراغبي العمرة تفاصيل ما دار بين الرئيس هادي واللواء سلطان العرادة بخصوص معركة مأرب فلم وثائقي استقصائي يكشف علاقة الإمام يحيى بالصهيونية ودعمه لهجرة اليهود اليمنيين لإسرائيل باكستان تتسلم قرضا ملياري من الرياض لدعم الاقتصاد الباكستاني
دعا القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، يوسف الفيشي، الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات في العراق وسوريا إلى القتال معهم.
وقال الفيشي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، إنه آن الأوان لما أسماه محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين إلى القتال مع الحوثيين في اليمن وبدون حرج.
وأكد أن ذلك واجب عليهم وشرف عظيم لهم وللمقاومة، على حد وصفه.
وكرر الفيشي التأكيد على أن القتال معهم (في اليمن) من حزب الله ومن أسماهم "المقاومة" في فلسطين والعراق وسوريا وإيران، "ليس تهمة أو مصيبة"، على أن يقاتلوا معهم (الحوثيين) ضد ما وصفه "محور الشر الصهيوني".
واعتبر مراقبون يمنيون هذه الدعوة العلنية من قيادي بارز في ميليشيات الحوثي، بأنها محاولة للتغطية على الدعم والإسناد الكامل المقدم للحوثيين من إيران وحزب الله، من قبل انقلابها المسلح على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م وحربها على الشعب، وتأسيسها كإحدى أذرع إيران في المنطقة وتزويدها بمختلف الأسلحة والدعم لتهديد دول الجوار والمنطقة العربية والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
غير أن مراقبين آخرين ربطوا هذه الدعوة بالفشل الحوثي في إسقاط مدينة مأرب التي تراهن عليها إيران لتقوية موقفها وموقف أتباعها التفاوضي، والخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها ميليشيات الحوثي في هذه المعركة منذ أكثر من 10 أشهر متواصلة.
ويوسف عبدالله حسين الفيشي الملقب "أبو مالك"، هو المطلوب رقم 23 ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، المطلوبة لتحالف دعم الشرعية، وتم رصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
وشغل الفيشي عضوية ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وقيادي بارز في الميليشيات الحوثية، وكان قائد ما يسمى "اللجنة الثورية".
ويعد الفيشي أحد أذرع الحرس الثوري داخل الجماعة الحوثية، ويتهم بالوقوف وراء التفجيرات الدائمة للمساجد والمؤسسات ومنازل المعارضين للانقلاب.