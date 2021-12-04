وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كرم وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة ومعه وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، بمدينة مأرب 72 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم من خريجي جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم.

وفي الحفل الذي حضره وكيلا وزارة الأوقاف عبدالناصر الخطري وحسن الشيخ، أكد الوزير شبيبة على أهمية تربية الأبناء على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية باعتبارها من قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء..

مشيداً بدور الجمعيات في تعليم وتحفيظ كتاب الله وغرس المفاهيم الصحيحة لدى النشء والشباب وتحصينهم من الغلو والتطرف والإرهاب.

وقال وزير الاوقاف "أن تخريج مثل هذه الدفع من حفظة كتاب الله الكريم هو الطريق الأمثل لمحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة والعنصرية التي سعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لغرسها في عقول الشباب وإستغلال ذلك في لتنفيذ أجندتها التدميرية وأطماع إيران التوسعية في اليمن والمنطقة" .