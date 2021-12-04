قيادي حوثي يطالب حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومليشيات ايران بسرعة القتال معهم بدون حرج وزير الأوقاف يكرم 72 حافظاً وحافظة بحافظة مأرب تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم لماذا قررت إيران إغلاق مواقع الزواج الإلكترونية؟ تعرف على اربع طرق تعد الأفضل للتخلص من الحشرات في المنزل السعودية تكشف عن تحذيرات هامة لراغبي العمرة تفاصيل ما دار بين الرئيس هادي واللواء سلطان العرادة بخصوص معركة مأرب فلم وثائقي استقصائي يكشف علاقة الإمام يحيى بالصهيونية ودعمه لهجرة اليهود اليمنيين لإسرائيل باكستان تتسلم قرضا ملياري من الرياض لدعم الاقتصاد الباكستاني
كرم وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة ومعه وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، بمدينة مأرب 72 حافظاً وحافظة لكتاب الله الكريم من خريجي جمعية الضياء لتعليم القرآن الكريم.
وفي الحفل الذي حضره وكيلا وزارة الأوقاف عبدالناصر الخطري وحسن الشيخ، أكد الوزير شبيبة على أهمية تربية الأبناء على حب الوطن وحب الانتماء إليه وشرف الدفاع عنه وعن مكتسباته الوطنية باعتبارها من قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء..
مشيداً بدور الجمعيات في تعليم وتحفيظ كتاب الله وغرس المفاهيم الصحيحة لدى النشء والشباب وتحصينهم من الغلو والتطرف والإرهاب.
وقال وزير الاوقاف "أن تخريج مثل هذه الدفع من حفظة كتاب الله الكريم هو الطريق الأمثل لمحاربة الأفكار الضالة والمنحرفة والعنصرية التي سعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لغرسها في عقول الشباب وإستغلال ذلك في لتنفيذ أجندتها التدميرية وأطماع إيران التوسعية في اليمن والمنطقة" .