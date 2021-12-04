تعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد على حماية البصر اللواء ثوابة يكشف عن انتصارات الجيش الوطني في محافظة شبوة ويورد أدلة تخوف الحوثيين وتراجعهم لماذا قررت إيران إغلاق مواقع الزواج الإلكترونية؟ تعرف على اربع طرق تعد الأفضل للتخلص من الحشرات في المنزل السعودية تكشف عن تحذيرات هامة لراغبي العمرة تفاصيل ما دار بين الرئيس هادي واللواء سلطان العرادة بخصوص معركة مأرب فلم وثائقي استقصائي يكشف علاقة الإمام يحيى بالصهيونية ودعمه لهجرة اليهود اليمنيين لإسرائيل باكستان تتسلم قرضا ملياري من الرياض لدعم الاقتصاد الباكستاني ماكرون يكشف مخاوف السعودية ويضع أمله في لقاء ولي العهد السعودي كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات
تحدث قائد المنطقة الثالثة العسكرية في مأرب اللواء منصور ثوابة عن سير الأعمال القتالية والتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني في مقابل الخسائر المتتالية التي تمنى بها الميليشيات الحوثية.
وقال اللواء منصور ثوابة: "هناك تقدمات كبيرة في اليومين الماضيين في بيحان وعسيلان وحريب"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش قطعت خط إمداد الحوثيين بين بيحان وحريب".
وأضاف في حوار مع العربية والحدث، أن "العمليات العسكرية مستمرة، والوضع العسكري اختلف تماما.. وميليشيات الحوثي تدفع بحشود تلتهمهم صحراء مأرب وقتالهم في التباب يختلف عن القتال في مأرب".
وتابع قائلا: "الحوثيون متخوفون الآن. في الفترة السابقة كانوا يعتمدون على الهجمات المستمرة لعمل اختراق في دفاعاتنا، لكن وضعهم الآن تغير للدفاع، ونحن بصدد ترتيبات عسكرية تثلج صدور اليمنيين".
ولفت قائد المنطقة الثالثة العسكرية في مأرب إلى أن "ميليشيات الحوثي تبحث عن الثغرات الأقل تكلفة، واستراتيجيتنا كانت العمل على استدراجهم لتكبيدهم الخسائر وهو ما حدث".
وأوضح أن "العملية العسكرية مستمرة في جميع الجبهات لكن الجبهة الجنوبية هي الأنشط في هذا التوقيت، وطائرات التحالف لها دور هام، فطائراتها وطلعاتها مستمرة ليل نهار وكبدت الحوثيين خسائر فادحة ونحن نقدم لهم الشكر على ما يقدمونه".
وقال "مأرب ليست محاصرة، والحوثي بعيد عنها، وجثث الحوثيين ملقاة في جميع المواقع حتى إنهم لا يستطيعون سحب قتلاهم من مواقع القتال".
وتابع: "نحن ندافع عن هوية وكرامة اليمنيين بشكل عام، ونحن مستمرون على هذا حتى هزيمة الحوثي".
وأضاف: "أكثر من يقوم الحوثي بحشدهم في الجبهات هم من الأطفال وصغار السن، وهم لا يكترثون لأبناء اليمنيين الذين يقتلون يوميا بالعشرات".