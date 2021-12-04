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 السعودية تكشف عن تحذيرات هامة لراغبي العمرة

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات
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حذرت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة الراغبين بأداء مناسك العمرة من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين وفق عكاظ .

وحثت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين والزائرين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تنظيم خدمات العمرة.

وأوضحت الوزارة أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لمنظمين عمرة غير مصرّحين ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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