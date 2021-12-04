تفاصيل ما دار بين الرئيس هادي واللواء سلطان العرادة بخصوص معركة مأرب

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أشاد الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة الشعبية الباسلة في مختلف جبهات محافظة مأرب العزة والشموخ والتاريخ والحضارة.

وشدد الرئيس، خلال اتصاله الهاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على ضرورة توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات ورص الصفوف في هذه المعركة، التي يخوضها الأبطال في ساحة الكرامة والعزة والشرف في مواجهة عصابات التمرد والانقلاب الحوثي، دفاعاً عن الأرض والعرض وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني ودحر المشروع الإمامي التخلفي الاستبدادي وكذا دحر المشروع الفارسي وكسر تمدده في المنطقة عبر أذرعه المختلفة من العناصر المأجورة.

وقال رئيس الجمهورية “إن معركتنا ستنتصر لا محالة على هذه العصابة المتمردة التي تحاول مراراً التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات والجنوح للسلام ووقف نزيف الدم اليمني، بل إنها تسعى إلى التغرير بالأطفال والزج بهم إلى معاركها الخاسرة في مختلف الجبهات أمام صلابة وصمود أبطالنا الميامين”.

من جانبه، ثمّن محافظ مأرب جهود الرئيس المبذولة في هذه المعركة ومتابعته المستمرة لسير العمليات العسكرية لأبطال الجيش ورجال المقاومة في مختلف الجبهات..

مؤكداً وقوف أبناء مأرب صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومشروعه الوطني الجامع المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية التي يتوق لها كافة أبناء الشعب اليمني.

وأشار اللواء العرادة، إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في جبهات مأرب، وما يسطرونه من انتصارات متوالية على العناصر الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً.