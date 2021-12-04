الرئيس هادي يتواصل بعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين ويطلع على مستجدات العمليات العسكرية بدء إضراب شامل لمنشآت وشركات الصرافة تنديدا بالانهيار التاريخي للعملة اليمنية تصريح يخلط الأوراق حول أين ظهر المتحور الجديد من كورونا؟ ليس في افريقيا الحكومة اليمنية تحدد شرطا واحدا اساسيا لتحقيق السلام يتعلق بادعاء باطل يسوقه الحوثيون الحكومة اليمنية تعلن استعادة عضويتها في الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية علامات هامة و تحذيرية للجلطة الدموية المبكرة بسبب انهيار الريال.. المخابز في عدن ترفع سعر الروتي 50% النيابة التركية تكشف عن تفاصيل نشاط شبكة التجسس الإسرائيلية قوات الجيش الوطني بشبوة تدك مواقع الحوثي في ”المجبجب“ وتتوغل في جبهة جديدة تفاصيل تفكيك ألغام للمليشيات الحوثية من حقول زراعية
بدأت شركات الصرافة في العاصمة عدن، اليوم السبت اضرابا شاملا، احتجاجا على الانهيار التاريخي والمتسمر للعملة المحلية، في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية.
وعلقت شركات الصرافة جميع التحويلات المالية، استجابة للدعوة التي وجهتها جمعية الصرافين، فيما اغلقت محال صرافة ابوابها.
وكانت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن دعت الى إضراب شامل ابتداءً من اليوم السبت، وذلك على خلفية الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية بعد أن تجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخه.
ووجهت الجمعية، مساء الجمعة، بياناً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، جاء فيه إنه تقرر تعليق كافة أعمال الصرافة ابتداءً من يوم السبت وحتى الإثنين. ويشمل ذلك كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وفروعها ونوافذ خدماتها.
وجددت الجمعية التأكيد على مناشدة الرئيس هادي باتخاذ القرارات العاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية.
وأعلنت الجمعية تأييدها للدعوة التي وجهتها الغرفة التجارية والصناعية في عدن الخميس إلى كافة الجهات المعنية للتداعي والاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة.
ودعت الرئيس إلى "الوقوف تجاه ما يمليه الواجب لتدارك الوضع"، بما يضمن عودة الوضع الطبيعي للاقتصاد واستقرار العملة المحلية.
وسجّل الريال اليمني انهياراً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد أن لامس الدولار الأميركي حاجز الـ1700 ريال للمرة الأولى في تاريخه.
وينذر انهيار الريال اليمني بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، الأمر الذي يؤدي لدخول البلاد بمرحلة مجاعة حقيقية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مؤخراً.