الحكومة اليمنية تحدد شرطا واحدا اساسيا لتحقيق السلام يتعلق بادعاء باطل يسوقه الحوثيون

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-روما

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قالت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها، ان تخلي الحوثيين عن ادعائهم بأحقية حكم اليمن، هو شرط اساسي للسلام في البلد.

وشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس في منتدى روما لحوارات المتوسط في دورته السابعة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 1-4 ديسمبر 2021م.

وأشار وزير الخارجية في الجلسة الخاصة حول (مستقبل اليمن) إلى أن تخلي مليشيا الحوثي عن التمسك بادعاء الحق الالهي بالحكم والالتزام بالمواطنة المتساوية كبند دستوري شرط اساسي للسلام الدائم في اليمن.

وقال ان "الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتحسين الاوضاع الاقتصادية ومواجهة جميع التحديات الماثلة موضحا بأن دعم الحكومة سياسيا واقتصاديا سيساعد على تحقيق الاستقرار ومعالجة أثار التداعيات الانسانية للحرب في اليمن وسيمهد للوصول لتسوية سياسية".

ولفت بن مبارك الى أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف المشاورات لإنهاء الحرب في البلاد، وقدمت تنازلات من أجل السلام على مدار الأعوام الستة الماضية، ولكن جميع تلك الجهود قوبلت بالتعنت الكامل من قبل ميليشيا الحوثي وبالتصعيد والعدوان العسكري.

تجدر الإشارة الى أن منتدى روما لحوارات المتوسط هو منتدى سنوي رفيع المستوى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وتم إطلاق دورته الأولى في العام 2015م وسرعان ما أصبح منتدى دولي للحوارات رفيعة المستوى.

ويشارك فيه قادة وشخصيات بارزين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.

ويتناول المنتدى بشكل عام مواضيع تتعلق بالأمن والهجرة والثقافة وأنشطة المجتمع المدني، كما يسلط الضوء في مناقشات خاصة تتعلق بدول المنطقة مثل اليمن وليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وتونس.