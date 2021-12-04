الحكومة اليمنية تعلن استعادة عضويتها في الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، استعادة عضويتها في الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والقائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية لدى مملكة إسبانيا محمد علي معوضه، في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والذي ينعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.

واكد معمر الارياني استعادة اليمن عضويتها في الجمعية وتجميد التزاماتها المالية بعد ان تم ايقافها بسبب عدم تسديد الاشتراكات السنوية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح الارياني ان احد نتائج عودة اليمن للجمعية اقامة دورات تاهيلية وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات السياحية بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاقليمي للمنظمة.

وقدم الارياني الشكر والتقدير لكل الدول التي وقفت وساندت اليمن لاستعادة عضويتها الكاملة في الجمعية العامة لمنظمة السياحة التابعة للامم المتحدة.

وفي حفل الافتتاح القيت كلمات لعدد من قيادات منظمات الامم المتحدة وفي مقدمتها كلمة الامين العام للأمم المتحدة، ومدير منظمة الصحة العالمية، كما تم إعطاء المشاركين لمحة عامة عن استجابة منظمة السياحة العالمية للأزمات، مع تقديم أداة تعقب الوجهة التي طورتها الشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كمثال على الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، ووافق المندوبون على الإصلاح المقترح للإطار القانوني للعضوية المنتسبة إلى منظمة السياحة العالمية، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الفعال.

ويناقش اللقاء الذي يعد أهم اجتماع لوكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالسياحة، مواضيع الابتكار والتعليم والاستثمارات، والتحديات التي تواجه السياحة العالمية، واستئناف العمل وقيادة الانتعاش وأن يكون ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعمل المناخي”.

وينعقد اللقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك، يمثلون 135 دولة، بما في ذلك 84 وزيراً للسياحة وممثلو المنظمات الدولية في أول اجتماع سياحي عالمي حقيقي يعقد منذ ظهور وباء كورونا.