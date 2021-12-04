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بسبب انهيار الريال.. المخابز في عدن ترفع سعر الروتي 50%

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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قرت جمعية المخابز والأفران المهنية في العاصمة المؤقتة عدن، رفع أسعار الروتي بنسبة 50 في المئة جراء انهيار الريال.
 
وأعلنت الجمعية رفع سعر الحبة الروتي إلى 75 ريالا بدلًا من السعر السابق المحدد بـ 50 ريالا.
 
وأوضحت الجمعية أن قرار الرفع جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الروتي، وكذا ارتفاع الإيجارات وانهيار العملة المحلية وفقدانها قوتها الشرائية، فضلا عن وصول كثير من المخابز لحالة الإفلاس والإغلاق جراء ارتفاع الأسعار واستمرارهم بالبيع بالسعر السابق.
 
وأشار تعميم الجمعية إلى أن رفع السعر جاء ضرورة للمحافظة على جودة الروتي وقيمته الغذائية وكذا لمنع إغلاق المخابز وتوقفها عن دورها في خدمة المواطنين.
 
وفي مدينة تعز، قال سكان محليون، إن بعض المخابر بدأت العمل بالتسعيرة الجديدة.

ويأتي هذا الرفع بعد أن وصل الدولار الواحد 1700 ريال يمني، وسط فشل حكومي. 
 

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