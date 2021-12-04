قوات الجيش الوطني بشبوة تدك مواقع الحوثي في ”المجبجب“ وتتوغل في جبهة جديدة

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سيطرت قوات الجيش الوطني، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول، على مواقع متقدمة في جبهة الساق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).

وجاءت السيطرة بعد مواجهات عنيفة استخدمت خلالها قوات الجيش الوطني مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في دك مواقع الحوثيين وتحصيناتهم.

وقال قائد القوات المشتركة العميد محمد سنيد إن قوات الجيش الوطني استطاعت أن تفتح جبهة جديدة في قلب العدو، وتمكنت من التقدم وصولا إلى طريق المجبجب الواقعه ما بين مديريتي بيحان وحريب.

وأكد العميد سنيد في تصريح لـ"الإعلام العسكري-شبوة" استمرار العمليات العسكرية حتى دحر مليشيا الحوثيين الانقلابية الإيرانية من كامل تراب الوطن.