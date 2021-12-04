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تفاصيل تفكيك ألغام للمليشيات الحوثية من حقول زراعية

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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تمكّنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحقول الزراعية بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

الفرق الهندسية تحاول رصد الألغام في أحد حقول حيس الزراعية ونقل إعلام القوات المشتركة، الجمعة، عن أحد العاملين في الفريق الهندسي قوله، إن الفريق اكتشف عددا كبيرا من الحقول المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مزارع المواطنين.

وأضاف أن الفريق الهندسي فكك 40 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في أحد الحقول الزراعية في قرية البليل شمالي المديرية مما حرم الأهالي من ممارسة أعمالهم في مزارعهم.

اكتشاف لغم في أحد الحقول الزراعية في حيس اليمن اقتصاد اليمن إضراب للصرافين في اليمن بسبب انهيار العملة المحلية وأكد أن القوات المشتركة، وضمن جهودها الكبيرة في تأمين المناطق المحررة مؤخراً وإعادة تطبيع الحياة فيها، تواصل نزع وتفكيك حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي حوّلت عدداً من الأودية الزراعية الخصبة في الساحل الغربي إلى حقول ألغام بعدما فخختها بأدوات الموت الخفية، وأودت تلك الألغام بحياة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال

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