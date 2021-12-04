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«التحالف» يدمر منصة صواريخ باليستية وورشلة للألغام والمسيرات في صنعاء

السبت 04 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (السبت)، تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروع في صنعاء.

وقال «التحالف» في بيان، «دمرنا منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة الخبراء جنوب صنعاء»، بجانب تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء. 

وأكد «التحالف»، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية

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