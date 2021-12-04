مجلس الأمر الدولي يصدر قرارات جديدة تخص عائلة القذافي

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أعلن على موقع مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.
وجاء في البيان: "يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان".
وأضاف: "تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة".و
يتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن "يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة". ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.
وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في يونيو الماضي، حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي