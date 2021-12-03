ماذا قال وزير الخارجية امام منتدى روما لحوارات المتوسط عن مفهوم الحق الإلهي الذي ترفض المليشيات الحوثية التخلي عنه ؟

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، إن" تخلي مليشيا الحوثي عن التمسك بالحق الإلهي بالحكم والالتزام بالمواطنة المتساوية كبند دستوري شرط أساسي للسلام الدائم في اليمن".

جاء ذلك خلال جلسة خاصة حول "مستقبل اليمن" في منتدى روما لحوارات المتوسط في دورته السابعة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة 1-4 ديسمبر 2021م، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف المشاورات لإنهاء الحرب في البلاد.

كما ذكر أن الحكومة قدمت تنازلات من أجل السلام على مدار الأعوام الستة الماضية، ولكن جميع تلك الجهود قوبلت بالتعنت الكامل من قبل ميليشيا الحوثي وبالتصعيد والعدوان العسكري.

وقال وزير الخارجية، إن "الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومواجهة جميع التحديات الماثلة".

وشدد على أن "دعم الحكومة سياسيا واقتصاديا سيساعد على تحقيق الاستقرار ومعالجة أثار التداعيات الإنسانية للحرب في اليمن وسيمهد للوصول لتسوية سياسية".