في ذكرى ”انتفاضة ديسمبر“.. وحدة المهام الخاصة تفاجئ الحوثيين في معقلهم بـ”عملية نوعية“ صَفَّت أحد أكبر قادة المليشيا اللذين شاركو في قتل الرئيس الراحل ”علي صالح“

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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نفذت وحدة المهام الخاصة التابعة للجيش الوطني، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول، عملية نوعية، أسفرت عن مصرع مشرف جهاز الامن والمخابرات بمحافظة صعدة، العميد محمد عبدالله مطر العويري.

وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان وحدة المهام الخاصة نفذت العملية النوعية التي أسفرت عن مصرع ”العويري“، تزامنا مع ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ولقي حتفه في ثالث أيامها في منزله وسط العاصمة صنعاء.

ولم توضح المصادر مكان تنفيذ العملية، الا انها أشارت الى ان العملية التي وصفتها بـ"النوعية"، نُفذت في في عمق ووكر مليشيا الحوثي الانقلابية، في اشارة على ما يبدو الى محافظة صعدة معقل الجماعة.

و”العويري“ تقلد عدد من المناصب الامنية والعسكرية في مناطق سيطرة المليشا، قبل تعيينه مشرف جهاز الأمن والمخابرات بصعدة، ويعتبر أحد أبرز قادة المليشيا اللذين أخمدوا انتفاضة الرئيس صالح في الثاني من ديسمبر، حيث كلف حينها بقيادة مجاميع قوات الامن المركزي.

وقالت المصادر ان "العملية النوعية الخاصة وماسيتلوها من عمليات وفاء لدماء شهداء الوطن والجمهورية والكرامة، وتعزيزا لوحدة الصف الوطني ضد الكهنوت الحوثي ومواصلة للكفاح المسلح واشعال فتيل الثورة المسلحة في عمق مناطق سيطرة الميليشا الذي بدأها الزعيم الراحل علي عبدالله صالح وتبعه ابطال الجمهورية في حجور والبيضاء وباقي مناطق الجمهورية".