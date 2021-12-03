رئيس الجمهورية يعزي باستشهاد أحد قيادات ألوية الجيش الوطني

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 612

بعث الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة قائد لواء المجد في قوات حرس الحدود العميد هلال مشبب الخالدي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني خلال مشاركته في معارك الحرية والكرامة بميدان الشرف والعزة والبطولة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وأكد أنه باستشهاد العميد الخالدي فقد الوطن أحد رجاله وضباطه المخلصين والأوفياء في سبيل استعادة مؤسسات الدولة والانتصار للوطن وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية.

كما أشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الشرفاء بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على المليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف جبهات القتال وتكبيدها الخسائر الفادحة بالأرواح والسلاح.

وشدد فخامة الرئيس على ضرورة تعزيز الصف والمضي بكل عزيمة وإصرار على درب شهداء الوطن والعمل على مواصلة تسطير الملاحم البطولية والانتصارات الساحقة واستكمال تحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية من قبضة المليشيا الحوثية.

وعبر عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وأقارب ورفاق الفقيد الخالدي في هذا المصاب الجلل.. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، الجمعة، العميد هلال مشبب الخالدي، قائد لواء المجد في قوات حرس حدود، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والقتالي في معارك مواجهة مليشيا الحوثي الايرانية.

ونوه بيان الدفاع، بمناقب الشهيد الخالدي وتضحياته في خدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، ومواقفه الشجاعة في مقارعة المشروع الكهنوتي الإمامي والمخططات الإيرانية التخريبية.

وأشار إلى أن الفقيد كان أحد الضباط المخلصين الذين أفنوا حياتهم ووهبوا أرواحهم في معركة التصدي للمليشيا التي تحلم في العودة الى الماضي البائد ومشاريعها الانتقامية التخريبية المهددة لليمن وهويته وتاريخه وعروبته.

وأكد البيان أن التضحيات العزيزة والغالية التي يسكبها الأحرار ستزيد القوات المسلحة والى جانبهم المقاومة الشعبية والقبائل تمسكا واصرارا على استكمال المعركة الوجودية ضد مليشيا التمرد والإرهاب والمضي نحو تحقيق كامل الأهداف الوطنية التي يتوق إليها الشعب اليمني في استعادة دولته وامنه وسيادته واستقراره.

وتوجهت وزارة الدفاع ورئاسة الاركان بالتحيات الصادقة لجميع الاحرار من مختلف المناطق والانتماءات وفي مختلف ميادين ومواقع التضحية الذين يذودون عن حياض الوطن ويجترحون البطولات الخالدة دفاعا عن الحرية والكرامة، والى جانبهم يقف لتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

