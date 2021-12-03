القوات المشتركة تسيطر على ”الدنين“ وتحرر مساحة 5 كم في ”الجراحي“

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حققت القوات المشتركة تقدماً جديداً في مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) وسيطرت على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة "الدنين" جنوب غرب الجرّاحي.

وشنت القوات المشتركة هجوماً على مواقع الميليشيات، وأحرزت تقدماً في المنطقة بمسافة تزيد عن 5 كيلومترات، وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وبحسب إعلام القوات المشتركة، فإن هذه القوات "وجّهت ضربات موجعة" للحوثيين "وفقاً لخطة مُحكمة" كبدت الميليشيات خسائر كبيرة، وذلك في العملية العسكرية التي تأتي "ضمن تنفيذ عملية إعادة الانتشار من الحديدة".

وشنت القوات المشتركة هجوماً في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة "الرون" والتباب والمزارع المحيطة بها، والتي كانت تشكل أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية جنوب مديرية الجراحي، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضح البيان أن القوات المشتركة أجبرت الميليشيات الحوثية، بضربات مركّزة وخطة محكمة، على الفرار مخلفةً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. كما تم تكبيدها خسائر بشرية ومادية، والسيطرة على مرابض مدفعية كانت تستخدمها في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أحرزت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني تقدماً جديداً في محور حيس من جهة مديرية الجراحي، جنوب الحديدة.