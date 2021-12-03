ماعز يسرق ملفات حكومية من أحد المكتب وعملية الملاحقة تفشل

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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أصبح ماعز في مدينة كانبور الهندية نجم وسائل التواصل الاجتماعي بعد هروبه بملفات من مكتب حكومي، وفقاً لـشبكة «إن دي تي في»

تُظهر اللقطات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت موظفاً بمكتب في تشوبيبور يطارد الحيوان الذي هرب تاركاً بعض الأوراق في فمه

وفقاً لصحيفة «تايمز أوف انديا»، تمكن الماعز من دخول غرفة فارغة في مكتب بكانبور، وخرج بعد بضع دقائق مع بعض الوثائق في فمه. سادت الفوضى عندما لاحظ عدد قليل من الموظفين الجالسين خارج المكتب الماعز

شوهد أحد الموظفين يركض خلف الحيوان، بينما صاح آخر: «أعطونا الأوراق»

ووقع الحادث يوم الأربعاء، وتمكن الموظفون في النهاية من استعادة المستندات، ولكن ليس قبل أن يمضغ الماعز بعضها

وقال مانولال ياداف، مسؤول في المكتب الحكومي، إن الماعز هرب مع أوراق عادية، وليس وثائق رسمية

وأضاف أن الحيوان تمكن من الهرب بالملفات، لأن الموظفين كانوا يجلسون خارج المكتب

وأكد ياداف لصحيفة «تايمز أوف إنديا»: «تم توجيه الموظفين للجلوس والعمل داخل المكتب»