التحالف يكشف عن ثلاثة عشر عملية نوعية استهدفت المليشيات الحوثية بمحافظة مأرب

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه نفذ 13 عملية استهداف ضد

المليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

واعترف الحوثيون قبل أيام بمقتل أكثر من 15 الف قتيل من مناصريهم خلال الخمسة الأشهر الماضية بمحافظة مأرب.