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السعودية تعلن عن غرامة فادحة تتجاوز 200 ألف ريال لكل مخالف

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أعلن الأمن العام السعودي عن تغريم كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بما يصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو العقوبتين معا.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام في موقع "تويتر": "يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا".

وأضاف أنه في حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

 
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