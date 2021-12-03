رئيس الجمهورية يعزي باستشهاد أحد قيادات ألوية الجيش الوطني أول منصة عربية للتواصل الاجتماعي تنشط في بطولة كأس العرب تعرف عليها القوات المشتركة تسيطر على ”الدنين“ وتحرر مساحة 5 كم في ”الجراحي“ ماعز يسرق ملفات حكومية من أحد المكتب وعملية الملاحقة تفشل التحالف يكشف عن ثلاثة عشر عملية نوعية استهدفت المليشيات الحوثية بمحافظة مأرب بعد فشل مليشياتهم في اسقاط مأرب.. قيادي حوثي يدعو الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني للقتال معهم السعودية تعلن عن غرامة فادحة تتجاوز 200 ألف ريال لكل مخالف السلطات الإيطالية تفتح تحقيقا في صفقة بيع رونالدو السعودية تبني أسرع وأطول حلبة فورمولا في العالم فرنسا توقع صفقة أسلحة متطورة بيها عشرات المقاتلات والمروحيات للإمارات
قال يوفنتوس الإيطالي إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب النادي مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقالت سلطات الادعاء في مدينة تورينو حيث مقر النادي إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.
وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.
وقبل حوالي شهر، كشفت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات سوق الانتقالات التي جرت بين عامي 2019 و2021، والتي شملت العديد من لاعبي أندية الدوري الإيطالي، وعدد من الأندية الأجنبية.
وأعلنت الشرطة المالية في إيطاليا قبل عدة أيام عن مهاجمتها لمقر نادي يوفنتوس بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.