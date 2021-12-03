السعودية تبني أسرع وأطول حلبة فورمولا في العالم

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نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو لمراحل بناء حلبة كورنيش جدة، وتمت الإشارة إلى أن الحلبة تم بناؤها خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر.
ويظهر من الفيديو كيف نجحت السعودية في تحويل منطقة خالية إلى حلبة سباق فورمولا بمواصفات عالمية بفترة قياسية.
وقالت "واس" في تعليق على الفيديو: "خلال مدة لم تتجاوز 8 أشهر.. بناء أسرع حلبة شوارع لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1".
كذلك نشر موقع فورمولا 1 السعودية مقطع الفيدو عن مراحل بناء الحلبة، وقال في تعليق على الفيديو: "من أبريل إلى ديسمبر، هذه هي قصة كيف تم بناء أطول حلبة شوارع في العالم وأسرعها بطريقة حطمت الأرقام القياسية".
بدوره نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورا بفارق زمني بلغ 5 أشهر للحلبة، والتي أظهرت تحول أرض جرداء إلى حلبة عالمية.
وانطلقت أعمال المشروع في شهر أبريل الماضي واستمرت حتى ديسمبر الجاري، وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 اليوم الجمعة وبستمر حتى الخامس من ديسمبر الجاري في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.