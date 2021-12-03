فرنسا توقع صفقة أسلحة متطورة بيها عشرات المقاتلات والمروحيات للإمارات

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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أكدت فرنسا والإمارات اليوم الجمعة أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز "رافال" من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية للطيران.

كما طلبت الإمارات من فرنسا 12 مروحية نقل عسكرية من طراز "كراكال" تصنعها مجموعة "إيرباص".

وتم الإعلان عن هذه الاتفاقات بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الإمارات في زيارة اليوم الجمعة، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن "الزعيمين اتفقا على مواصلة تعميق شراكتهما من أجل الأمن المشترك، وتعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى وجود ثلاث قواعد عسكرية فرنسية على الأراضي الإماراتية، فإن هذه الثقة المتبادلة تترجم إلى الاستحواذ على 80 طائرة رافال، و12 طائرة مروحية من طراز كاراكال، ومكونات مرتبطة بها".