وزير الأوقاف يترأس اللقاء الموسع الثالث للعلماء والخطباء والمرشدين بمأرب

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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ترأس وزير الأوقاف والإرشاد ، بمأرب اللقاء الموسع الثالث للعلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات، الذي نظمه مكتب الوزارة لمناقشة جهود توحيد الخطاب الدعوي والإرشادي لتوضيح حقيقة فكر المليشيا الحوثية الإمامية وخطرها علی الهوية وعلی الأمة

. وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة "أن من أولويات الوزارة خدمة توجهات الدولة التي تتطلب العمل علی لملمة الصفوف وإنهاء كل عوامل الفرقة بين أبناء اليمن لحماية المشروع الوطني الذي تمثله الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي".

وشدد الوزير شبيبة على ضرورة نبذ الفرقة والتعصب والاختلاف لحماية العقيدة والوطن والهوية العربية التي يحاول الحوثي أن يستبدلها بهوية فارسية ويرتكب في سبيل ذلك أبشع الجرائم الإرهابية ويزج بآلاف الأطفال إلی معاركه الخاسرة.. منوهاً بدور الخطباء والمرشدين في حث الآباء في مناطق المليشيات على عدم السماح بزج أبنائهم في محارق الموت والهلاك . ودعا وزير الأوقاف العلماء والخطباء والمرشدين إلی السعي نحو تلاحم الصف الوطني وجمع الكلمة، وتوعية الناس بخطر فكر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ..لافتاً إلى أهمية الجبهة الفكرية والدور الكبير والمسؤولية العظيمة علی العلماء والخطباء والموجهين من خلال الكلمة المؤثرة والتي من شأنها أن تساند أبطال الجيش الوطني وترفع معنوياتهم وتكون سببا في تحقيق النصر.

بدورهما، أشار وكيل وزارة الأوقاف الشيخ حسن الشيخ ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد أحمد الأشول، إلی تأثير الكلمة في النفوس ودور العلماء والخطباء في رفع المعنويات للجيش وتوعية المجتمع ببطلان وزيف ادعاءات قيادات المليشيات الحوثية وتضليلها علی العامة تحت مسمی (الاصطفاء والحق الإلهي في الحكم) ..

مشيدين بتضحيات أبناء اليمن في مواجهة انقلاب المليشيا الحوثية. وناقش المجتمعون أهمية جمع الكلمة وتوحيد الخطاب الدعوي والإرشادي لتوضيح حقيقة فكر المليشيا الحوثية الإمامية وخطرها علی الهوية وعلی الأمة .

وأوصى المجتمعون بضرورة الدعوة إلى النفير للجبهات ضد مليشيات الإجرام الإرهابية وحشد كل الطاقات نحو كسر هذا الانقلاب الإجرامي الذي كان سببا في معاناة اليمنيين، وإقامة حملات توعية إرشادية تستهدف كل شرائح المجتمع، كما طالب المجتمعون بإعطاء مجال في القنوات الرسمية والأهلية والإذاعات للعلماء لتوجيه المجتمع وتحصينه من الفكر الحوثي .