تحرك شعبي قادم تنديدا بانهيار العملة وإضراب شامل يبدأ الأحد في عدن

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أعلن مجلس نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن الإضراب الشامل عن العمل، بدءا من الأحد القادم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتهاوي سعر العملة.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن الخطوة جاءت استشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه المجتمع، وما يعانيه من غلاء وتردي الوضع المعيشي، بسبب الانهيار المتسارع والمستمر للريال مقابل العملات الأجنبية.
وطالب البيان بإعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس إلى قيمتها بالعملة الصعبة في عام ألفين وخمسة عشر، وزيادة مرتبات جميع موظفي الدولة.
ومنذ شهور يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة أكثر من 1700 ريال.
في غضون ذلك دعا ناشطون، كل فئات الشعب للخروج في مظاهرات احتجاجية غاضبة يوم الأحد القادم، في مدينة تعز وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، تنديدا بالانهيار الكبير للعملة المحلية.