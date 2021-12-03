الإمارات وفرنسا تعلنان التوقيع على 3 صفقات ضخمة أكبرها شراء 80 طائرة مقاتلة طراز رافال

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران.

وقفزت اسهم داسو أفييشن وإيرباص بأكثر من 2% مع الإعلان عن إبرام صفقة مقاتلات رافال مع الإمارات.

وأعلنت البلدان، أيضا، عن صفقة جديدة بقيمة 165 مليون يورو مع متحف اللوفر سيعيرها بموجبها أربع قطع فنية.

وقال صندوق أبوظبي السيادي "مبادلة" اليوم إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي بي.بي.آي فرانس.