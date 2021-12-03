وفاة ضابط رفيع في الجيش الوطني متأثرا بإصابته

الجمعة 03 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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توفي العقيد عبدالباسط القاضي أحد ضباط اللواء 35 مدرع،اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته يوم أمس في انفجار عبوة ناسفة.

وكان مجهولون قد زرعوا بسيارة العقيد القاضي عبوة ناسفة في سوق الأحد بمديرية المعافر غرب تعز.

واصيب القاضي في الانفجار، ونقل الى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك.