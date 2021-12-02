سحل وتصفية واعتقالات.. استهداف حوثي ممنهج لمشائخ اليمن وتعمد لاذلالهم تحدث عن استيفاء «واشنطن»لكافة المعايير لإعادة ادراج المليشيات على قائمة الإرهاب ..تقرير امريكي يكشف عن المشكلة الرئيسية التي تعيق حل الأزمة اليمنية بعد انتصارات بيحان بن عديو يضع نائب رئيس الجمهورية على تفاصيل المعركة أكثر من 15 ألف من خريجي التعليم العالي والمتوسط رعاهم بنك سبأ خلال 2021 التحالف يعلن تنفيذ ضربة نوعية وفي موقع حساس بالعاصمة صنعاء في ندوة علمية لمركز المخا بمشاركة باحثين وخبراء .. إشهار نتائج «المؤشر اليمني» ماذا قالت ايران بعد استهداف التحالف أحد مواقعها السرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني بصنعاء ؟ قرداحي يغازل الإمارات ويصفها بـالحبيبة ويوجه لها رسالة بعد سحب ديبلوماسيها من بيرت عبر عرض دولي النني يقترب من الانتقال لعملاق سعودي الأمم المتحدة تكشف عن مستخدمي الإنترنت حول العالم
قال تقرير أمريكي صدر حديثاً بان المليشيات الحوثية الارهابية ليس لديها اي حوافز تُذكَر للجلوس إلى طاولة الحوار وإنما تناور فقط لإستئناف المزيد من العمليات الارهابية داعيا الادراة الامريكية إعادة ادراج المليشيات على قائمة الإرهاب.
وذكر تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على موقعه الإلكتروني وترجمة للعربية "مأرب برس"بأن الحوثيين هم المشكلة،التي تعيق جهود حل الأزمة اليمنية.. مشيرًا بأن المليشيات أثبتت عنادها بانتظام، وتناور اليوم بشعار السلام بهدف كسب الوقت فقط لإستئناف المزيد من العمليات الارهابية .
وعن مساعي واشنطن لإعادة ادراج مليشيات الحوثي الإرهابية على قائمة الارهاب أوضح التقرير الأمريكي بان هذا الأمر قد استوفى المعايير، وهو موضوع نقاش اليوم، لدى الادراة الامريكية .
التقرير تحدث ايضاً عن سر علو صوت المليشيات الانقلابية وتمردها على مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لافتًا بأن إدارة "بايدن" هي من منحت المليشيات تلك الأوهام برفعها من قائمة الأرهاب.
ودعا التقرير ادراة الرئيس الأمريكي بايدن بسرعة إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية باعتبار تنظيمهم إرهابي يقصف المدنيين ويجنّد الأطفال وينشرهم في المعارك.
وتابع : حان الوقت لأن تضع إدارة بايدن خطةً بديلة للتعامل مع اليمن الذي يطمح وكلاء إيران للسيطرة عليه.
ووصف التقرير مشروع المليشيات الحوثية بالتنظيم المتشدد الذي تساوره أوهام العقيدة الألفية - مشيرًا بانهم شيعة اسمياً.
وعن تطورات الأوضاع الاخيرة في جبهات الساحل الغربي بالحديدة أوضح معهد واشنطن في تقريره قائلا : إذا خسر تحالف دعم الشرعية بقية ساحل البحر الأحمر، فقد يصبح من السهل على الحوثيين عرقلة مرور أكثر من 6 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية يومياً عبر إحدى أهم الممرات الضيقة في العالم، وهو مضيق باب المندب.