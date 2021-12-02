بعد انتصارات بيحان بن عديو يضع نائب رئيس الجمهورية على تفاصيل المعركة

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، لمتابعة المستجدات الميدانية والاطلاع على جهود البناء والتنمية بالمحافظة.
واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى مستجدات الوضع الميداني وأحوال المقاتلين الأبطال في جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية..
وحث نائب الرئيس، على مضاعفة الجهود بما من شأنه توفير متطلبات المواطنين وردع الميليشيات الانقلابية الطائفية الحوثية..داعياً إلى توحيد الجهود وجمع الكلمة لاستعادة مؤسسات الدولة ورفع المعاناة والظلم عن أبناء الشعب اليمني.
من جانبه عبر محافظ محافظة شبوة، عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.. مؤكداً أن السلطة المحلية وكافة أبناء شبوة الأحرار مستمرون في مساندة الشرعية ومواجهة مشاريع الانقلاب والتخريب والإرهاب حتى تحقيق أمن واستقرار اليمن وبناء دولته الاتحادية المنشودة.
مشيداً بمختلف الجهود وبالبطولات التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل لأحرار والانتصارات التي يحرزونها في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية الإيرانية.