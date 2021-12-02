أكثر من 15 ألف من خريجي التعليم العالي والمتوسط رعاهم بنك سبأ خلال 2021

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- خاص

عدد القراءات 248

كرمت العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات الطلابية والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، والجامعات في مختلف ربوع اليمن بشهادات الشكر والتقدير بنك سبأ الإسلامي لجهوده وإسهاماته في إنجاح الفعاليات المجتمعية والطلابية، التي أقيمت خلال العام الحالي 2021، وذلك من خلال الرعاية والدعم الذي قدمه البنك لهم، الذي شمل أكثر من 15 ألف خريج وخريجة". مشيدين بالدور التنموي الملموس للبنك خلال ربع قرن من إنشائه، متمنين له المزيد من التميز والازدهار.

واعتبر مدير قطاع التمويل والاستثمار في بنك سبأ- عبده أحمد الصياد رعاية البنك لمثل هذه الفعاليات أنها تأتي في إطار المسئولية الإجتماعية للبنك، التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية التي يوليها أعلى الاهتمام في خططه وأهدافه وبرامجه.

وأكد الصياد حرص البنك المستمر على المساهمة في تقديم الدعم والرعاية للفعاليات والمبادرات والأنشطة المجتمعية الفاعلة جنباً إلى جنب مع برامج البنك التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الشباب والمرأة، بشروط ميسرة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الشامل بالوطن والإنسان.