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التحالف يعلن تنفيذ ضربة نوعية وفي موقع حساس بالعاصمة صنعاء

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أعلنت قيادة التحالف العربي مساء اليوم الخميس تنفيذ ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا إيران الحوثية.

وقالت التحالف العربي في بيان مقتضب إن الضرب الجوية استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

وأضاف التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

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