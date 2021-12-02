ماذا قالت ايران بعد استهداف التحالف أحد مواقعها السرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني بصنعاء ؟

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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نفت إيران المعلومات التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول استهدافه "موقعا سريا" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء، مؤكدة أنها ليس لها أي وجود عسكري في اليمن من الأساس ليستهدفه التحالف العربي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الأنباء عن هجوم للتحالف بقيادة السعودية على اليمن والاستهداف المزعوم لما يسمى قاعدة سرية تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، لا أساس لها من الصحة".

وأضاف خطيب زاده "هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي من أجل صرف الرأي العام لدول المنطقة والعالم عن جرائم الدول المعتدية في اليمن"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لها وجود عسكري في اليمن حتى يستهدفه المعتدون".

وأردف خطيب زاده "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية للمعتدين على اليمن".

هذا وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.