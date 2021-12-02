في ندوة علمية لمركز المخا بمشاركة باحثين وخبراء .. إشهار نتائج «المؤشر اليمني» ماذا قالت ايران بعد استهداف التحالف أحد مواقعها السرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني بصنعاء ؟ قرداحي يغازل الإمارات ويصفها بـالحبيبة ويوجه لها رسالة بعد سحب ديبلوماسيها من بيرت عبر عرض دولي النني يقترب من الانتقال لعملاق سعودي الأمم المتحدة تكشف عن مستخدمي الإنترنت حول العالم الغرفة التجارية توجه مناشدة للرئاسة اليمنية بخصوص انهيار العملة وتحذر من كارثة قادمة فضيحة لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي تثير زوبعة حقائق لم نكن نعرفها من قبل.. أسرار العلاقات بين طهران وواشنطن تكشفها مذكرات قديمة 3 دراسات حول آثار جائحة كوفيد-19 على المرأة في اليمن لماذا قدم وزير الخزانة والمالية التركي استقالته إلى أردوغان ؟
نفت إيران المعلومات التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول استهدافه "موقعا سريا" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء، مؤكدة أنها ليس لها أي وجود عسكري في اليمن من الأساس ليستهدفه التحالف العربي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الأنباء عن هجوم للتحالف بقيادة السعودية على اليمن والاستهداف المزعوم لما يسمى قاعدة سرية تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، لا أساس لها من الصحة".
وأضاف خطيب زاده "هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي من أجل صرف الرأي العام لدول المنطقة والعالم عن جرائم الدول المعتدية في اليمن"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لها وجود عسكري في اليمن حتى يستهدفه المعتدون".
وأردف خطيب زاده "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية للمعتدين على اليمن".
هذا وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.