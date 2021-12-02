في ندوة علمية لمركز المخا بمشاركة باحثين وخبراء .. إشهار نتائج «المؤشر اليمني» ماذا قالت ايران بعد استهداف التحالف أحد مواقعها السرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني بصنعاء ؟ قرداحي يغازل الإمارات ويصفها بـالحبيبة ويوجه لها رسالة بعد سحب ديبلوماسيها من بيرت عبر عرض دولي النني يقترب من الانتقال لعملاق سعودي الأمم المتحدة تكشف عن مستخدمي الإنترنت حول العالم الغرفة التجارية توجه مناشدة للرئاسة اليمنية بخصوص انهيار العملة وتحذر من كارثة قادمة فضيحة لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي تثير زوبعة حقائق لم نكن نعرفها من قبل.. أسرار العلاقات بين طهران وواشنطن تكشفها مذكرات قديمة 3 دراسات حول آثار جائحة كوفيد-19 على المرأة في اليمن لماذا قدم وزير الخزانة والمالية التركي استقالته إلى أردوغان ؟
كشفت تقارير صحفة اليوم الخميس، أن إدارة اتحاد جدة تستعد لتقديم عرض للدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، قد كشف في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، عن وجود عرض خليجي للنني، دون الإفصاح عن اسم النادي.
ويأتي هذا العرض السعودي، للاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال، في ظل وجود اهتمام تركي بضم النني في الميركاتو الشتوي المقبل أيضا.
ويسعى كل من جالطة سراي وفنربخشة التركيين، للدخول في مفاوضات لضم النني.
وينتهي عقد محمد النني مع آرسنال في الصيف المقبل، وليست هناك بوادر حتى الآن لخطوة التجديد.
وسيكون على إدارة اتحاد جدة، إنجاز ملف الكفاءة المالية أولًا، حتى يسمح لها بإبرام صفقات في الفترة الشتوية، خاصة أن الاتحاد أخفق في الحصول على الرخصة الآسيوية في الفترة الأخيرة.