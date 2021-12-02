عبر عرض دولي النني يقترب من الانتقال لعملاق سعودي

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت تقارير صحفة اليوم الخميس، أن إدارة اتحاد جدة تستعد لتقديم عرض للدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، قد كشف في تصريحات تلفزيونية في وقت سابق، عن وجود عرض خليجي للنني، دون الإفصاح عن اسم النادي.

ويأتي هذا العرض السعودي، للاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال، في ظل وجود اهتمام تركي بضم النني في الميركاتو الشتوي المقبل أيضا.

ويسعى كل من جالطة سراي وفنربخشة التركيين، للدخول في مفاوضات لضم النني.

وينتهي عقد محمد النني مع آرسنال في الصيف المقبل، وليست هناك بوادر حتى الآن لخطوة التجديد.

وسيكون على إدارة اتحاد جدة، إنجاز ملف الكفاءة المالية أولًا، حتى يسمح لها بإبرام صفقات في الفترة الشتوية، خاصة أن الاتحاد أخفق في الحصول على الرخصة الآسيوية في الفترة الأخيرة.