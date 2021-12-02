لماذا قدم وزير الخزانة والمالية التركي استقالته إلى أردوغان ؟  

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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قدم وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، استقالته للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب التراجع القياسي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ووافق أردوغان على استقالة ألوان، وقرر تعيين نور الدين نباتي وزيرا جديدا للخزانة والمالية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر فجر الخميس.

ووفق القرار، تقرر تعيين نباتي وزيرًا للخزانة والمالية خلفًا للوزير السابق ألوان، الذي طلب إعفاءه من منصبه، وقبل الرئيس طلبه. وأوضح القرار أن التعيين جاء بموجب المادتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.

وتاليا بطاقة تعريفية حول الوزير الجديد، وفق ما أوردته وكالة الأناضول التركية..

ولد نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية التركي الجديد، بقضاء "فيران شَهِرْ" التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، وذلك في 1 كانون الثاني/ يناير 1961.

وحصل الوزير الجديد على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في مجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها.

أما درجة الدكتوراه، فقد حصل عليها نباتي في مجال العلوم السياسية والإدارة العامة من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة "قوجه إيلي" بولاية تحمل الاسم نفسه.

وقام نباتي بتدريس العلوم السياسية، والحياة السياسية التركية، والدولة، وعلم الاجتماع السياسي، في عدد من الجامعات المختلفة.

وعمل الوزير الجديد لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي(موصياد)، وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.

كما أنه لا يزال عضوًا في المجلس الاستشاري الأعلى للموصياد، وفي مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات نشر العلم ، إنسار ، توغفا ، أوندر ، أوتيساف، ومثل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي.

وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، تم انتخاب نباتي عضوًا في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضوًا بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقر العام للعدالة والتنمية، ثم نائب رئيس الحزب.

وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الـ24، تم انتخاب نباتي نائبا برلمانيا عن ولاية إسطنبول، وفي الدورة الـ25 انتخب نائبًا عن ولاية شانلي أورفا، كما أنه كان نائبًا لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب. وهو يعرف الإنجليزية بشكل جيد، وقليلا من العربية، ومتزوج وله من الأبناء 4.