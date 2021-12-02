حزب الإصلاح يعلن موقفه من بيان بن دغر وجباري

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استغرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح ،اليوم، ما ورد في البيان الصادر عن الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعبدالعزيز جباري.

وقال ان ما تضمنه البيان من دعوات ،لا تنسجم مع تضحيات الشعب اليمني الكبيرة وتتجاهل موقف الانقلاب الرافض للسلام الذي كان وما يزال هدفا ومطلبا لنا إلا انه كان يصطدم بإصرار مليشيات الحوثي على الحرب طيلة السنوات الماضية .

وقال الاصلاح في تعليقه على البيان الذي صدر عن بن دغر وجباري إن "التحديات التي تعاني منها الدولة لا ينبغي أن تكون مبررا لاتخاذ خطوات غير مدروسة وقد تتسبب بإهدار كل ما ناضل الشعب اليمني من اجله وما ضحى الابطال في سبيله وتُعرّض كل ذلك للضياع".

وفي بيانهما، طالب رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري بإنهاء الحرب فورا، ودعيا إلى تحالف وطني جديد يعمل على ذلك ووصفا وضع البلاد بالكارثي.

حزب الاصلاح قال إن الأوضاع الصعبة تستدعي رص جهود جميع القوى الوطنية وتوسيع الجبهة الشعبية المناوئة للانقلاب لتشمل كافة القوى والكيانات الوطنية الرافضة للحرب الذي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني منذ سنوات والعمل على ايجاد حلول قابلة للتطبيق ولا تزيد الوضع تعقيدا".

وأكد الحزب أن الشعب اليمني اليوم يدافع عن نفسه في وجه المليشيا الحوثية التي كرست كل جهدها لإخضاع اليمن للمشروع التوسعي الايراني بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات لليمن ولأمن الخليج والمنطقة العربية عموما وطريق الملاحة الدولية، ناهيك عن رفضها المستمر الالتزام بالمرجعيات الثلاث وفرضها خيار الحرب كوسيلة وحيدة للتعامل مع الشعب اليمني وهو ما يجعل السلم الأهلي والإقليمي مهددا على الدوام اذا ما استمرت جماعة الحوثي تمتلك السلاح وتستطيع الحصول عليه.

وجدد الاصلاح التأكيد على ضرورة الالتفاف حول شرعية مؤسسات الدولة بقيادة رئيس الجمهورية والعمل من داخل أجهزتها الرسمية من اجل مواجهة كافة التحديات و الاختلالات في مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على تقويم وتحسين اداءها، وكذا وقف انهيار العملة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني بالتعاون مع التحالف.