الداخلية اليمنية تبحث مع الجانب التركي قضايا المغتربيين والنازحين وتحصل على موافقة في زيادة عدد المنح المقدمة لها

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-سبأ

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بحث وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، مع نائب وزير الداخلية التركي اسماعيل تشاتاكلي، أوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين .

كما بحث الجانبان في اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي بوزارة الداخلية (مدير إنتربول اليمن ) العميد دكتور عبدالخالق الصلوي والملحق العسكري بسفارة بلادنا في تركيا العميد الركن عسكر زعيل، العديد من القضايا الأمنية التي تتعلق بالمغتربين و النازحيين اليمنيين في تركيا وعلى رأسها الأكواد الأمنية المتعلقة ببعض المواطنيين المتواجدين بتركيا .

وتطرق اللقاء إلى إيجاد آلية لإستقبال مثل هذه الحالات ودراستها أمنياً وإيجاد المعالجات والحلول التي تخدم الأمن بين البلدين وتحفظ للمواطن حقه و كرامته وحريته وإنسانيته.

كما بحث وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف، مع رئيس الاكاديمية التركية للشرطة، سبل زيادة عدد المنح التركية لوزارة الداخلية اليمنية من ٢٠ مقعد الى ٣٠ مقعد لتأهيل الكوادر الأمنية لمواكبة العلوم الحديثة .

وأبدى رئيس الأكاديمية ترحيب وموافقة الجانب التركي بالمقترح .

و اعرب اللواء الشريف عن شكر وتقدير القيادة السياسية باليمن ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للاشقاء بالجمهورية التركية على دعمهم ومساندتهم لاشقاءهم في اليمن.