الداخلية اليمنية تبحث مع الجانب التركي قضايا المغتربيين والنازحين وتحصل على موافقة في زيادة عدد المنح المقدمة لها معين عبدالملك يتحدث عن حكومة مصغرة في عدن ويعقد اجتماعا في مبنى مغلق منذ 3 سنوات وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية يبحث مع مدير الإنتربول التركي تعزيز التعاون الأمني بين البلدين 7 محافظات ترد على بيان جباري وبن دغر والمؤتمر يأسف والدفاع تستغرب والبرلمان يتبرأ! أكبر انهيار في تاريخ العملة اليمنية والحكومة تطلب دعما عاجلا دون تأخير «أسعار الصرف اليوم» كأس العرب.. تعرف على مواعيد الجولة الثانية من دور المجموعات البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل و4 دول عربية البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا الأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين والجولان السوري
بحث وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، مع نائب وزير الداخلية التركي اسماعيل تشاتاكلي، أوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين .
كما بحث الجانبان في اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي بوزارة الداخلية (مدير إنتربول اليمن ) العميد دكتور عبدالخالق الصلوي والملحق العسكري بسفارة بلادنا في تركيا العميد الركن عسكر زعيل، العديد من القضايا الأمنية التي تتعلق بالمغتربين و النازحيين اليمنيين في تركيا وعلى رأسها الأكواد الأمنية المتعلقة ببعض المواطنيين المتواجدين بتركيا .
وتطرق اللقاء إلى إيجاد آلية لإستقبال مثل هذه الحالات ودراستها أمنياً وإيجاد المعالجات والحلول التي تخدم الأمن بين البلدين وتحفظ للمواطن حقه و كرامته وحريته وإنسانيته.
كما بحث وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف، مع رئيس الاكاديمية التركية للشرطة، سبل زيادة عدد المنح التركية لوزارة الداخلية اليمنية من ٢٠ مقعد الى ٣٠ مقعد لتأهيل الكوادر الأمنية لمواكبة العلوم الحديثة .
وأبدى رئيس الأكاديمية ترحيب وموافقة الجانب التركي بالمقترح .
و اعرب اللواء الشريف عن شكر وتقدير القيادة السياسية باليمن ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للاشقاء بالجمهورية التركية على دعمهم ومساندتهم لاشقاءهم في اليمن.