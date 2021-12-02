وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية يبحث مع مدير الإنتربول التركي تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

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بحث وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، الثلاثاء، مع مدير عام الإنتربول التركي عددا من المواضيع المتعلقة بمجال التعاون الأمني بين البلدين.
وفي اللقاء الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، وحضره الدكتور العميد عبدالخالق الصلوي مدير عام العلاقات الدوليه بوزارة الداخلية،(مدير الإنتربول باليمن ) جراء مناقشة تطوير العلاقات الشرطية الدوليه الجنائية بين دولتي اليمن وتركيا.
وتطرق الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين وملاحقة المجرميين والمخليين بالنظام والقانون والمنتهكيين لحقوق الإنسان وفقا لما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تشترك فيهما اليمن وتركيا.
وفي ختام اللقاء تبادل الوفد اليمني لوزارة الداخلية ومعه مدير الإنتربول التركي الهدايا التاريخية والتذكارية التي ترمز إلى المعالم التاريخية لكلا البلدين، كما قام الوفد اليمني بزيارة المتحف الأمني بالعاصمة أنقرة والاطلاع على محتوياته مقتنياته التاريخية والجديدة وقدم الوفد هديه تذكارية وتاريخية للمتحف الأمني التركي ترمز الى رمز اليمن و تاريخه شملت الخنجر اليمني السلاح الشخصي لكل يمني ودار الحجر بالعاصمة صنعاء وقصر احد السلاطين بحضرموت التاريخ.