اليمن تشهد اليوم أكبر انهيار في تاريخ العملة الوطنية هو الأسوأ على الإطلاق

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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سجلت تدوالات سوق الصرف اليوم اكبر انهيار في تاريخ العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي اثبتت فشلها الذريع في انقاذ ما تبقى من قيمة العملة.

ووصل سعر صرف الدولار الواحد في عدن صباح اليوم الخميس الى 1700 ريال يمني، بحسب ما اطلع عليه مأرب برس.

وشهدت الشهور الأخيرة تدهورا غير مسبوقا للريال اليمني وصل به الى تخطي حاجز 1500 ريال خلال الاسابيع الماضية ليتراجع اليوم الى مستوى قياسي.

ولم تفلح اجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن في وقف هذا الانهيار التاريخي.

وعرض البنك ملايين الدولارات للبيع في مزاد علني خلال الايام الماضية، كما اوقف العشرات من شركات ومحلات الصرافة، دون جدوى.

اما الحكومة فاكتفت بطلب دعم اقتصادي، لحل ازمة العملة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.