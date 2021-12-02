كأس العرب.. تعرف على مواعيد الجولة الثانية من دور المجموعات

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تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.
مواعيد مباريات اليوم الأول (الجمعة) من الجولة الثانية بتوقيت السعودية وموسكو: البحرين - العراق، الجمعة 13:00 على استاد الثمام
عمان – قطر، الجمعة 16:00 استاد المدينة التعليمية
موريتانيا - الإمارات، 19:00 استاد راس أبو عبود سوريا - تونس، الجمعة 22:00 استاد البيت.
ترتيب المنتخبات بعد الجولة الأولى من كأس العرب مواعيد مباريات اليوم الثاني (السبت) من الجولة الثانية بتوقيت السعودية وموسكو: الأردن – المغرب 13:00 استاد أحمد بن علي لبنان – الجزائر 16:00 استاد الجنوب السودان – مصر19:00 استاد راس أبو عبود فلسطين - السعودية 22:00 استاد المدينة التعليمية.
واختتمت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب، أمس الأربعاء.
وحققت منتخبات الجزائر ومصر والمغرب والأردن الفوز والعلامة الكاملة في أولى مبارياتهم بالبطولة.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يشرف رسميا على بطولة كأس العرب عوضا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم للقارات التي تم إلغاؤها في العام الحالي