البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا الأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين والجولان السوري وزير الدفاع : يكشف عن طائرات أممية تستخدم بتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية في صنعاء الأمم المتحدة: الحوثي سبب نزوح 45 ألفاً من مأرب منذ سبتمبر «التحالف» ينفّذ ضربات جوية جديدة و دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة ثاني دولة عربية تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" انفجار الوضع عسكرياً بين إيران وطالبان على الحدود مسؤول حكومي يتحدث عن خطة حوثية «خبيثة»تستهدف زعماء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات.. خطف وقتل وتصعيد وزير الدفاع: معركة مأرب مصيرية والأيام القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش
كشفت المملكة العربية السعودية، امس الأربعاء، عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، دون رسوم أو مقابل مالي. وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن "التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني"،
أكدت أن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.
وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها