البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة بالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا الأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين والجولان السوري وزير الدفاع : يكشف عن طائرات أممية تستخدم بتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية في صنعاء الأمم المتحدة: الحوثي سبب نزوح 45 ألفاً من مأرب منذ سبتمبر «التحالف» ينفّذ ضربات جوية جديدة و دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة ثاني دولة عربية تعلن عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" انفجار الوضع عسكرياً بين إيران وطالبان على الحدود مسؤول حكومي يتحدث عن خطة حوثية «خبيثة»تستهدف زعماء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات.. خطف وقتل وتصعيد وزير الدفاع: معركة مأرب مصيرية والأيام القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش
أكد وزير الدفاع ، محمد المقدشي، " أن معركة مأرب مصيرية، مشيراً إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك الدائرة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي بعدة جبهات.
إلى هذا، قال إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان أساسياً في دعم الجيش الوطني وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة، لافتاً إلى أن الأمور تغيّرت ولن نتوقف حتى ندخل صنعاء وصعدة.
وكشف عن أن الجيش الوطني سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجوم بيحان في محافظة شبوة، مشدداً على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييراً كاملاً لصالح الجيش على جميع الجبهات.
طائرات أممية لتهريب الأسلحة كما أكد أن عملية تهريب الأسلحة مستمرة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، لافتاً إلى أن بعض طائرات الأمم المتحدة تستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين.
واعتبر أن مبادرة السعودية كانت فرصة كبيرة للسلام لكن الحوثيين لم يلتزموا، مشدداً على أن الميليشيات تستهدف المناطق المدنية سواء في الداخل اليمني أو الخارج.
فيما أوضح أن ميليشيات الحوثي في تقهقر مستمر على مختلف جبهات مأرب، لكن الميليشيا لا تعلن عن كل خسائرها