«التحالف» ينفّذ ضربات جوية جديدة و دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة

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أعلن تحالف ، صباح اليوم (الخميس)، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً تمدير موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء.
كما أعلن «التحالف» تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صعدة، استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية.
وأكد «التحالف»، تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية والمسيرات في صعدة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية