انفجار الوضع عسكرياً بين إيران وطالبان على الحدود

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اندلعت مواجهات عسكرية مفاجئة بين عناصر حركة طالبان، وحرس الحدود الإيراني عصر اليوم الأربعاء، في منطقة كنج الواقعة في ولاية نيمروز جنوب أفغانستان على الحدود مع إيران.
ونقلت “العربية” عن سكان منطقة كنج ،بأن حركة طالبان أمرت سكان المنطقة بمغادرة منازلهم فوراً، في الوقت الذي وصلت فيه تعزيزات أمنية وعسكرية على الحدود الأفغانية الإيرانية.
ونشرت حسابات تابعة لطالبان على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن سيطرة الحركة على عدد من نقاط التفتيش العسكرية التابعة لحرس الحدود الإيراني، ولم يتبين سبب وقوع هذه الاشتباكات – حتى الآن-.