وزير الدفاع: معركة مأرب مصيرية والأيام القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الاربعاء أن معركة مأرب مصيرية، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة في مختلف جبهات المحافظة وتعيش حالة تقهقر مستمر.

كما أكد الفريق المقدشي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش في جميع الجبهات، مضيفا “إن الأمور تغيّرت ولن نتوقف حتى ندخل صنعاء وصعدة”.

وقال في لقاء تلفزيوني مع قناتي العربية والحدث ” إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان أساسيا في دعم الجيش وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة، مشيرا إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك.

وأوضح أن الجيش سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجومه الأخير في محافظة شبوة.

وبيّن وزير الدفاع أن عملية تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية مستمرة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي تسيطر عليه.

وتابع ” مبادرة السعودية كانت فرصة كبيرة للسلام لكن الحوثيين لم يلتزموا”، منوها إلى أن المليشيا تواصل استهداف المناطق المدنية سواء في الداخل اليمني أو الخارج.