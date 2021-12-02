مسؤول حكومي يتحدث عن خطة حوثية «خبيثة»تستهدف زعماء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات.. خطف وقتل وتصعيد وزير الدفاع: معركة مأرب مصيرية والأيام القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش بحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة..إحباط مخطط إجرامي لخلية حوثية بـ«مأرب»..تفاصيل تفاصيل رسالة الملك سلمان إلى رئيس الإمارات عضوات في الكونغرس الأمريكي يتبادلن الشتائم الدكتوراه للباحث ”محمد حاجب“ في فلسفة اللغة الإنجليزية لإفراج عن أقدم أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال شاهد كيف خرجت رونالدو يشكك في أحقية ميسي بالتتويج بالكرة الذهبية.. بكلمة واحدة. الريال اليمني يواصل الانهيار ويصل إلى مستويات قياسية مقاتلات التحالف تجدد قصف العاصمة صنعاء
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الاربعاء أن معركة مأرب مصيرية، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة في مختلف جبهات المحافظة وتعيش حالة تقهقر مستمر.
كما أكد الفريق المقدشي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش في جميع الجبهات، مضيفا “إن الأمور تغيّرت ولن نتوقف حتى ندخل صنعاء وصعدة”.
وقال في لقاء تلفزيوني مع قناتي العربية والحدث ” إن دعم التحالف بقيادة السعودية كان أساسيا في دعم الجيش وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة، مشيرا إلى مقتل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله خلال الأيام الماضية في المعارك.
وأوضح أن الجيش سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب وعسيلان خلال هجومه الأخير في محافظة شبوة.
وبيّن وزير الدفاع أن عملية تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية مستمرة عبر الساحل وميناء الحديدة الذي تسيطر عليه.
وتابع ” مبادرة السعودية كانت فرصة كبيرة للسلام لكن الحوثيين لم يلتزموا”، منوها إلى أن المليشيا تواصل استهداف المناطق المدنية سواء في الداخل اليمني أو الخارج.