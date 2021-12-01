بحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة..إحباط مخطط إجرامي لخلية حوثية بـ«مأرب»..تفاصيل

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وبحوزتها أسلحة وعبوات متفجره ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب قولة :إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية إرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية وأجنبية، مضيفاً أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لعناصر الخلية الحوثية الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية تستهدف قيادات عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية ، إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لرجال أمن مأرب أفشلت مخططاتهم الإرهابية.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية على جاهزية تامة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة بمحافظة مأرب.