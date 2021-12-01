عضوات في الكونغرس الأمريكي يتبادلن الشتائم

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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وصفت النائبة الجمهورية نانسي ميس زميلتها في مجلس النواب الأمريكي النائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين بالمجنونة بعد أن وصفتها الأخيرة بسلة المهملات.

واستيقظت واشنطن مرة ثانية على شتائم متبادلة بين عضوات الكونغرس بسبب تعليقات عنصرية اطلقتها النائبة لورين بويبرت ضد البرلمانية التقدمية المسلمة إلهان عمر.

وعادت المشاحنات بالظهور صباح الثلاثاء مع نشر ميس لتغريدة على تويتر ضد غرين رداً على تغريدة منفصلة للأخيرة قالت فيها إن ميس عبارة عن “جمهورية مزيفة” واستخدمت كلمة “رينو” للتعبير عن ذلك.

وقالت غرين “ميس عبارة عن زبالة في الحزب الجمهوري ، الديمقراطيون لم يهاجموها قطعياً طوال الوقت لأنها جمهورية بالاسم فقط ، وتدافع عن “فرقة الجهاد”، في إشارة إلى فرقة “السكواد” الديمقراطية.

وقد اشتعلت الخلافات بين ميس وغرين بعد أن نددت ميس على شبكة “سي إن إن” بالتعليقات العنصرية ضد النائبة إلهان عمر، وقالت إن الحادثة مثال على “الاستعارات والتعليقات العنصرية” التي يتم الإدلاء بها على جانبي الممر الحزبي.

وبعد حوالي ساعة من نشر غرين انتقاداتها، إعادت ميس تغريدتها مع تعليق يقول إن غرين مجنونة مثل الخفافيش مع رموز تعبيرية مثل البراز والمهرج.

ودافعت ميس عن نفسها، ايضاً، ضد اتهامات غرين بأنها ليست جمهورية أو محافظة بما يكفي، وكتب أنها “محافظة مؤيدة لحق الحياة وتعرضت للهجوم من قبل اليسار طوال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأوضحت أن اتهامات غرين لها بأنها “مؤيدة للإجهاض” تنبع على ما يبدو بسبب دعمها لاستثناءات حظر الإجهاض مثل حالات الاغتصاب وسفاح القربى”.