الدكتوراه للباحث ”محمد حاجب“ في فلسفة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حصل الباحث اليمني، محمد محمد حاجب القاضي، على درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة الإنجليزية من جامعة الدكتور بابا صاحب أمبيدكار ماراثوادا الهندية على رسالته الموسوعة ب ( دوافع وإتجاهات الطلاب اليمنيين في الهند تجاه استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم).

وقد هدفت الدراسة لمعرفة مواقف الطلاب اليمنيين من استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم، كما ركزت الدراسة على المشاكل والصعوبات اللغوية التي تواجه الطلاب اليمنيين عند استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم وأهداف أخرى ذات صلة تطرقت لها الدراسة المقدمة من الباحث.

وأوضحت النتائج بأن لدى الطلاب مواقف إيجابية من استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم على الرغم من وجود العديد من الصعوبات والمشاكل اللغوية التي يواجهها الطلاب في المحتوى الإنجليزي والكتابة والتحدث والاستماع والتحول في بعض الجامعات من اللغة الإنجليزية إلي اللغات الهندية.

وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات لكلا من الطلاب واللغويين وصناع القرار في الهند واليمن بما من شأنه تحسين مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وتطوير العملية التعليمية باستخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم وذلك للحصول على مخرجات مؤهلة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع.

تكونت لجنة المناقشة من البروفيسور براشانت أمروتكار عميد كلية العلوم الإنسانية رئيساً وممتحناً داخلياً

الدكتور فيجي كومار باتل ممتحنا خارجياً والدكتور سهيل صمد مشرفاً عن الرسالة.

وقد أشادت اللجنة والحاضرون بالمحتوى الذي قدمه الباحث في رسالته وبأهمية موضوع الدراسة متمنين له مزيداً من التفوق والنجاح في حياته العلمية والعملية.